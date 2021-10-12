Минсельхоз ответил на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень

Минсельхоз не рассматривает вопрос введения отдельной квоты на экспорт ячменя из России и не видит повода менять таможенно-тарифное регулирование пивоваренного солода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается при росте мировых котировок. Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", - приводит комментарий пресс-службы минсельхоза РИА Новости.

49,4 доллара США составит экспортная пошлина за тонну ячменя на неделе с 13 по 19 октября

Ранее стало известно, что глава Союза российских пивоваров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить экспорт ячменя и солода и повысить пошлину на экспорт, обосновав это тем, что сильно выросла стоимость сырья для производства пива. В противном случае Союз предрек значительное удорожание пива в следующем году.