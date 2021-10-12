Минсельхоз ответил на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень

Новости

В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 23:06
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 22:18
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 22:02
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 21:55
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 21:51
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:47
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 21:46
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 21:41
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 21:40
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 21:38
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 21:10
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 21:07
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 21:07
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 21:01
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 20:56
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 20:48
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 20:47
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 20:45
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 20:41
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 20:31
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 20:21
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 20:08
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 22:34
Рубрика: Экономика

Минсельхоз ответил на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень

Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Минсельхоз не рассматривает вопрос введения отдельной квоты на экспорт ячменя из России и не видит повода менять таможенно-тарифное регулирование пивоваренного солода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается при росте мировых котировок. Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", - приводит комментарий пресс-службы минсельхоза РИА Новости.

49,4 доллара США составит экспортная пошлина за тонну ячменя на неделе с 13 по 19 октября

Ранее стало известно, что глава Союза российских пивоваров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить экспорт ячменя и солода и повысить пошлину на экспорт, обосновав это тем, что сильно выросла стоимость сырья для производства пива. В противном случае Союз предрек значительное удорожание пива в следующем году.

Армянский коньяк и белорусская водка могут подорожать
Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Госрегулирование оборота алкоголя

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег