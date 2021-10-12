Минск и Москва подпишут документы по поставкам газа до конца 2021 года

Документы по поставкам газа из России в Беларусь планируется подписать до конца текущего года, сообщил во вторник министр энергетики РБ Виктор Каранкевич после открытия в Минске XXV энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает БЕЛТА.

Министр пояснил, что республика рассчитывает на сохранение в будущем году цены на газ из РФ на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. "На уровне глав государств эти договоренности приняты. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем использования уже в части реализации оговоренной цены на 2022 год", - подтвердил глава Минэнерго.

В настоящее время, добавил он, готовится проект протокола по внесению изменений в соглашение по ценообразованию в газовой сфере, а также протокол между правительством Беларуси и ПАО "Газпром". "На основании этих документов будет подписываться контракт на поставку газа", - констатировал министр на полях международного форума.

Кстати, на нем, сообщают новостные порталы, представлены стратегические направления развития энергетической сферы ведущих предприятий Беларуси и известные мировые бренды более двухсот организаций из семи стран.