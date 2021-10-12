Минстрой упростил внедрение новых технологий в нефтегазохимической промышленности

Минстрой внес изменения в свод правил, касающихся работы нефтегазохимической промышленности.

Обновленный документ позволяет оптимизировать процесс разработки специальных технических условий, например, в части требований по установке отсекающих задвижек при переходе через водные преграды.

Как пояснили в ведомстве, в правилах установлены четкие критерии определения "подводного перехода". Это дает возможность проектировщикам предложить различные решения без ущерба для безопасности окружающей среды и надежности работы такого перехода.

Также актуализированы требования по внедрению альтернативных средств очистки и диагностики, решений по защите береговых опор от деформации береговой линии, систем обнаружения утечек.

Также при проектировании появилась возможность выбирать наиболее обоснованную схему перехода трубопровода через автомобильную дорогу.