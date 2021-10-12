Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21

Самолет МС-21 получит сертификацию к концу этого года, рассказал замминистра транспорта Игорь Чалик на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане", - приводит слова Чалика ТАСС.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет российского производства, вмещает от 130 до 250 человек. Серийное производство намечено на 2022 год, ориентирован на массовые авиаперевозки. Будущие заказчики самолета смогут выбирать двигатель и разную вместительность салона. На данный момент готовы четыре самолета, которые будут переданы на эксплуатацию авиакомпаниям в следующем году.