Мишустин: Конфронтация РФ и США бьет бумерангом по интересам бизнеса

Конфронтация России и США "никого никуда не приведет", уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

"Она сковывает деловую инициативу, бьет бумерангом по интересам конкретного предпринимателя, ограничивает бизнес-возможности", - подчеркнул он в видеообращении к участникам заседания Американо-Российского делового совета.

Наша страна, по словам главы правительства, придерживается принципиально иной позиции. Это дальнейшее совершенствование условий для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. "Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения, но это не наш выбор - ставить препоны мы не собираемся", - подчеркнул Мишустин.

Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США, заявил премьер-министр.

Он привел статистику товарооборота между странами, который развивается даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры. С января по июль 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,8 миллиарда долларов. Российский экспорт вырос на 60 процентов и приблизился к 10 миллиардам, а импорт из США увеличился на четверть.