Мурашко: За неделю темп роста больных COVID-19 в 11 регионах превысил 30%

За последнюю неделю рост количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией достиг 16 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В 11 регионах темп прироста составил более 30 процентов. На медицинском наблюдении находятся почти 1,1 миллиона больных.

Особенностью текущего подъема заболевания является быстрый прирост числа заболевших и большое количество пациентов, у которых развивается молниеносное течение инфекции - буквально за два-три дня - требующее реанимационной поддержки, подчеркнул глава Минздрава. Это преимущественно лица старшего возраста, но стали поступать и пациенты более молодого возраста - начиная с 20 лет.

"Молодой возраст сегодня не является страховкой от болезни и осложнений", - предупредил Мурашко.