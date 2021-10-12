Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Количество тяжелых госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 11 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"И практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", - подчеркнул он. Количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячи человек.

В ответ на быстрый рост заболеваемости в регионах разворачивают новые инфекционные койки. Сегодня их уже 255 тысяч, что на 11 процентов больше, чем на прошлой неделе. "235 тысяч коек заняты пациентами", - заявил Мурашко.