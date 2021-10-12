"Музыкальное сердце театра" снова входит в рабочий ритм

В Новосибирске завершился фестиваль "Музыкальное сердце театра" - первая крупная культурная акция, в которой принимает участие недавно созданная Академия современного музыкального театра. Ее президент - композитор Максим Дунаевский, продюсер - видный организатор театрального дела Дмитрий Калантаров. В фестивале участвовали театры больших и малых городов России от гостей из Северска, Орла и Барнаула до московского Театра "У Никитских ворот" и хозяев поля новосибирцев. Разумеется, приехать в Новосибирск могли далеко не все участвующие в конкурсе театры - члены Академии смотрели их спектакли в записи. Из-за пандемии пришлось даже отменить уже объявленный в афишах мюзикл Уэббера "Иосиф и его удивительный плащ снов" в постановке петербургского театра "Карамболь".

В понедельник, 11 октября, в Концертном зале Новосибирского театра оперы и балета прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса. В ней приняли участие - лично или дистанционно - Михаил Швыдкой, Владимир Урин, Александр Журбин, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла, Давид Смелянский и другие известные деятели культуры. "Фестиваль стал событием огромного масштаба и подтвердил, что тенденция развития музыкального театра в России внушает оптимизм, - сказал, открывая церемонию, глава новой Академии Максим Дунаевский. - Я с огромной радостью согласился быть президентом фестиваля и премии, которая не случайно вручается в Новосибирске - театральном городе с богатыми традициями музыкального театра. И еще одним важным событием для театральной сферы стало создание Академии музыкального театра, эксперты которой помогают дать спектаклям профессиональную оценку".

Музыкальный театр - понятие широкое. Академия сосредоточится на его популярных жанрах - оперетте и мюзикле

По итогам фестиваля лучшим спектаклем была признана "Антигона" пермского "Театра-Театра", лучшим спектаклем для детей и подростков - "Питер Пэн" Московского тюза. Сразу три награды получил мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра - сценографу Елене Вершининой, режиссеру Филиппу Разенкову и продюсеру Леониду Кипнису. Гран-при "За выдающиеся творческие и организационные достижения" посмертно присужден Михаилу Сафронову, директору Свердловского театра музыкальной комедии. Премия зрительских симпатий ушла "Парижским тайнам" (Кемерово). Лучшей музыкой жюри признало работу композитора Евгения Загота для мюзикла "Винил" (Северск), лучшим дирижером - Артема Макарова ("Герцогиня G", Уфа). Из актеров лучшими названы Эва Мильграм ("Антигона", Пермь), Андрей Школдыченко ("Маяковский", Москва), Нонна Гришаева ("Питер Пэн, Москва) и Денис Юченков ("Капитанская дочка", Москва).

Из первых уст

О задачах новой Академии мы беседуем с ее продюсером и одним из ее зачинщиков Дмитрием Калантаровым.

Дмитрий Калантаров: Главная ее цель - повышать авторитет современного музыкального театра, способствовать его популяризации. Поэтому и создана Академия, куда вошли ведущие профессионалы в этой области. Они будут определять лучшие образцы музыкально-театрального творчества. Это будет площадка для дискуссий, для выработки программы действий.

Музыкальный театр - понятие широкое. Опера или балет - тоже музыкальный театр, но они, как я понимаю, не входят в сферу интересов Академии.

Дмитрий Калантаров: Сфера ее интересов - все неакадемические виды музыкального театра. Мы следуем мировой практике. В опере и балете есть своя специфика, они ориентированы на достаточно узкую аудиторию, а мы говорим о жанре более демократичном, общедоступном.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" существует уже полтора десятилетия. Что, это Академия возникла при фестивале, или она просто берет его в свои руки?

Дмитрий Калантаров: Все будет развиваться параллельно. Академия займется исследованием театральной жизни страны, фестиваль же после пандемийной паузы будет выходить, надеюсь, снова ежегодно, и академики примут в оценках спектаклей самое прямое участие. Так, как это происходит, например, при голосовании за премии "Оскар". У нас, конечно, членов Академии в сто раз меньше, но процесс тот же.

В конкурсе не было некоторых ведущих театров музыкального жанра. Как отбираются участники фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Как и прежде, театры сами подают заявки на участие - и репертуарные, и независимые. В прошедшем конкурсе из 14 спектаклей, вошедших в шорт-лист, два представлены независимыми организациями. А дальше экспертный совет, сформированный на базе Академии, просматривают заявленные спектакли. А так как в него входят люди разных театральных профессий, я думаю, что опыт нынешнего фестиваля позволит выработать правила нашей жизни на последующие годы.

Фестиваль закрепится в Новосибирске или будет кочевать по разным городам?

Дмитрий Калантаров: Конечно, он будет менять дислокации. Уже поступают предложения от разных крупных театральных центров на проведение фестиваля 2022 года. Закончится новосибирский фестиваль - и мы обсудим, какой регион станет театральной столицей в следующем году.

Дело затратное, нужно привозить огромные труппы, оркестры, хор - кто помогает с финансированием фестиваля?

Дмитрий Калантаров: Первые годы фестиваль проводился за счет внебюджетных источников - собственные инвестиции, спонсорские средства, доход от билетов. Но потом свободных средств на рынке стало значительно меньше, менялась экономическая ситуация. К тому же фестиваль теперь ушел из Москвы в регионы, а его программа расширилась: кроме конкурса спектаклей, работают лаборатории. С этого года мы перешли на государственные субсидии, фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Мы признательны за эту поддержку: с нашей стороны было рискованно выходить с фестивальной программой 1 октября, хотя решения Президентского фонда были обнародованы за пять дней до открытия. Но к тому времени у нас уже была поддержка Министерства культуры Новосибирской области и Минкульта России. Таким образом сегодня фестиваль реализуется исключительно за счет субсидий и грантов. Часть расходов взял на себя Госконцерт в рамках программы Большие гастроли для негосударственных театров.

Но ведь есть еще и доход от продажи билетов?

Дмитрий Калантаров: Конечно, но это крайне небольшой сегмент фестивального бюджета. Залы, где проходят спектакли, вмещают примерно 500 зрителей, причем разрешено заполнение 50 процентов. А билеты должны быть доступными, их средняя цена от 600 до 1200 рублей, причем ряд спектаклей покупались по "Пушкинской карте".

Вы упомянули о новой программе лабораторий…

Дмитрий Калантаров: А дни фестиваля в Новосибирске работали десять авторских постановочных команд, отобранные куратором лаборатории Алексеем Франдетти, и в завершающий день вручения премий с участием режиссеров, директоров театров, нескольких министров культуры состоялся питчинг проектов, представлены 10 эскизов будущих спектаклей. Руководители театров, которым понравятся те или иные проекты, могут договориться с создателями об их реализации на своих площадках. Я уверен, что это очень перспективное начинание.