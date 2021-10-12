МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что по итогам этого года ВВП России вырастет на 4,7%, в то время как ранее он оценивал рост в 4,4%. Об этом говорится в докладе World Economic Outlook.

Прогноз по росту экономики России в следующем году, наоборот, понижен с 3,1% до 2,9%. Кроме того, эксперты МВФ ожидают сокращения уровня безработицы с 5,8% до 4,9% в 2021 году и до 4,6% в следующем.

Минэкономразвития РФ ожидает рост экономики в этом году на уровне 4,2%, в следующем - 3%. В последующие годы ВВП будет расти примерно теми же темпами, оценивал ранее глава МЭР Максим Решетников. Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, следует из прогноза социально-экономического развития от МЭР.