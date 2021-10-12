На Мальорке археологи нашли церемониальный меч эпохи Пунических войн

Археологи из Испании обнаружили при раскопках мегалитов бронзового века меч балеарского типа длиной 92,7 сантиметра. Вес - 1650 граммов. Радиоуглеродное исследование бронзы показало возраст артефакта - не ранее 793 года до нашей эры.

Как сообщает Journal of Archaeological Science: Reports, оружие было найдено в 2019 году в муниципалитете Пучпуньент. Несколько лет ушло на его реставрацию и изучение. Первоначально возраст артефакта оценили в 3200 лет, но благодаря исследованиям оружие "помолодело" - выяснилось, что оно было изготовлено в эпоху Карфагена и Пунических войн.

Кроме того, артефакт был составным: рукоять и клинок соединялись заклепками и были сделаны из разных сплавов металла. Меч имеет треугольное сечение клинка. Круглая рукоять отделена гардой и оснащена круглым навершием с декоративным элементом сферической формы.

Отсутствие закалки лезвия меча указывает на использование его в качестве парадного или церемониального оружия. Отсутствие зазубрин и сколов на клинке говорит о том, что его никогда не использовали в бою.