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12.10.2021 10:49
Рубрика: Экономика

На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта

Текст: Ирина Огилько

С января этого года на Московской железной дороге зарегистрировано 326 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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Кроме того, на объектах железнодорожной инфраструктуры обнаружено 62 оставленных без присмотра предмета. Это в 6,5 раз меньше, чем в 2020 году. Как напоминают специалисты, забытые вещи создают проблемы для движения поездов. При обнаружении бесхозных вещей состав задерживается, а отправляется в рейс только после осмотра правоохранительными органами.

Кстати, незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение пассажирских поездов, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Экономика Транспорт Железные дороги

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