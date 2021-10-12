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Рубрика: Общество

На Вологодчине запустили совместный проект Минобороны и РГО

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Министерство обороны РФ и Русское географическое общество запустили на территории Вологодской области совместный экологический проект. Главная его цель - найти и сохранить краснокнижные растения.

В составе исследовательской группы - представители "Оборонлеса" и Управления лесного хозяйства и природопользования военного ведомства, специалисты регионального отделения Русского географического общества и департамента лесного комплекса правительства Вологодской области. В таком составе в экспедицию отправились впервые. Заранее определили маршрут и локации, где наиболее вероятно обнаружить растения, занесенные в Красную книгу России, а также редкие виды растений из региональной Красной книги.

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- Мы провели тщательный осмотр нескольких участков военного лесничества, представленных различными природными ландшафтами - это пойма реки, переходное болото, равнина и пересеченная местность, - рассказала кандидат биологических наук, заведующая кафедрой биологии и химии Вологодского государственного университета Елена Кармазина. - Приоритет был отдан старовозрастным хвойным насаждениям, где шансы обнаружить краснокнижные растения более вероятны, так как на землях обороны и безопасности установлен особый режим использования.

Массив, где работали специалисты, занимает огромную площадь. Особенность этой территории в том, что здесь не ведется лесозаготовка. Но в Министерстве обороны России решили, что данная площадь должна быть открыта для ученых, особенно ботаников и биологов. Шансы найти участки с редкими краснокнижными растениями здесь довольно велики. В рамках экспедиции эксперты собрали образцы растений, мхов и лишайников для изучения. Итогом работы станет заключение ученых о разнообразии растений, их охранном статусе и условиях произрастания в этих лесах.

В Минобороны России решили, что данная площадь должна быть открыта для ученых

В региональном департаменте лесного комплекса отметили, что обнаружение и описание ареалов распространения редких видов растений, занесенных в Красную книгу, позволит учитывать это при организации управления лесами. А еще это обеспечит их сохранение при проведении лесохозяйственных мероприятий. Кроме того, ученые соберут уникальный материал для научно-исследовательской деятельности.

Кстати, в перспективе подобный опыт сотрудничества Министерства обороны РФ и Русского географического общества будет распространен по всей стране.

Общество Экология Правительство Минобороны

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