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12.10.2021 16:00
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала, чему ее научил последний кризис

Текст: Анастасия Селиванова
Мировой экономический кризис, вызванный пандемией ковида, лишний раз подтвердил, что всем странам нужно иметь подушку безопасности в виде резервов капитала. В противном случае, страна рискует вовсе лишиться средств.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на ежегодной встрече Международного валютного фонда. Она также заметила, что даже наличие капитала не гарантирует стабильности, если не умеешь им верно распоряжаться.

Фото: iStock
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"Главный вынесенный мной (за время кризиса, вызванного пандемией) урок, как я уже говорила - необходимость резервов. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании. У стран с развивающимися экономиками сейчас было более существенное пространство для маневра, в первую очередь, благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних 10 лет, - считает глава ЦБ РФ (цитата по ТАСС). - Если резервы использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно - особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными".

Объем международных золотовалютных резервов Банка России в августе превысил 600 миллиардов долларов, обновив исторический рекорд. Сюда относятся иностранная валюта, монетарное золото, а также, среди прочего, специальные права заимствования. Именно они и позволили нарастить резервный капитал до максимума, так как в августе Россия получила их в объеме более 17,5 миллиарда долларов.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Пандемия коронавируса COVID-19

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