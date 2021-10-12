Нацпроект "Производительность труда" дает практически мгновенные результаты

Нацпроект "Производительность труда", в отличие от других, дает практически мгновенные результаты, и часто - при минимуме затрат.

Несколько месяцев работы с аудиторами и экспертами Федерального центра компетенций - и на предприятии обнаруживают, что в буквальном смысле не видели, не замечали съедающих время и деньги просчетов, которые совсем несложно устранить. Дамир Курмаев, заместитель главного инженера АО "Медоборудование" в Мордовии, говорит, что этот нацпроект "открывает глаза". С ним солидарны и другие.

Достижение результатов в короткие сроки особенно важно, если речь идет о продукции, которая необходима для создания санитарного щита, за которым можно пережить пандемию с меньшими потерями.

На новосибирском заводе "Вармекс" во время локдауна перешли на круглосуточный режим работы. Потому что практически вечные влагостойкие двери, которые делают на предприятии, использовали при возведении медицинских центров минобороны.

Как рассказал "РГ" гендиректор "Вармекса" Виктор Кудряшов, тот напряженный период и подтолкнул руководство завода к участию в нацпроекте. Нужно было понять, как наращивать производство. В результате оптимизации производственных цепочек выпуска продукции увеличились на 50 процентов, а срок изготовления заказа уменьшился чуть ли не вдвое. Предприятие не теряет надежды на получение в рамках нацпроекта и льготного займа.

Примерно в три раза, по оценке гендиректора Владимира Дряхлова, удалось увеличить эффективность работы сотрудников благодаря нацпроекту и на Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова. Это предприятие выпускает линейку техники медицинского назначения: рециркуляторы воздуха, бактерицидные излучатели, а также дезинфицирующие рамки.

Последние после модернизации стали невероятно "умным" комплексом: инженеры завода "научили" рамку не только дезинфицировать "холодным туманом", но и служить металлоискателем, распознавать лица, фиксируя наличие или отсутствие маски, и измерять температуру тела. На все про все комплекс тратит не больше пяти секунд.

Дезинфекционную технику, но уже другого плана - на шасси автомобилей "ГАЗ" и "КамАЗ", производит и АО "Медоборудование". Сотрудники завода вместе с аудиторами буквально под ногами нашли неиспользованные ресурсы. Сократить расстояние между рабочими местами - казалось бы, мелочь, а сработала. Благодаря оптимизации процессов удалось увеличить производительность на 37 процентов, снизить себестоимость на 20 процентов. А средняя зарплата вместе с премией выросла почти на 60 процентов!

Справка "РГ"

Главная цель создания "Санитарного щита страны - безопасность для здоровья" - развитие устойчивой системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию российских граждан.