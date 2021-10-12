Наводнения в Китае унесли жизни 15 человек

В северной китайской провинции Шаньси по меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом во вторник сообщили местные власти.

В зоне бедствия находятся более 1,7 миллиона жителей 11 городов и 76 уездов провинции. Ранее свыше 120 тысяч человек были в срочном порядке эвакуированы, пишет ТАСС.

По данным на утро вторника, прямой экономический ущерб провинции от наводнений превысил пять миллиардов юаней (около 780 миллионов долларов). В Шаньси разрушено более 19,5 тысячи строений, и еще 18,2 тысячи - серьезно повреждены.

Как сообщила в понедельник газета Global Times, крупные китайские компании направили провинции Шаньси пожертвования на сумму 415 миллионов юаней.