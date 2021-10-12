Названа дата краха цены биткоина

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом месяце примет решение о том, допускать ли биржевой инвестиционный фонд (ETF) до торговли биткоином. Предполагается, что если хотя бы одну из четырех заявок комиссия одобрит, то это может поднять цену биткоина к историческим высотам. Однако в реальности именно на таких хороших новостях рынок обваливается.

Фонды, которые подали заявки, планируют торговать даже не самим биткоином, а фьючерсами на него на Чикагской товарной бирже. Это крупнейший в мире рынок деривативов. К фьючерсам SEC относится куда спокойнее, поэтому вероятность одобрения заявки возрастает. Час икс назначен на 18 октября, затем на 19, а следом на 25, передает портал Investing.

Фонды, ориентированные на биткоин, могут обеспечить легкий доступ к нему для миллионов американцев, что приведет к массовому притоку свежих денег и механическому "бычьему" росту цены. Однако на практике биткоин будет расти в ожидании хороших новостей, а на их подтверждении инвесторы, скорее всего, начнут фиксировать прибыль, что приведет к обвалу цифровой валюты. Подобное случалось уже дважды: в 2017 году, когда ожидался запуск фьючерса на биткоин, он подорожал на 2440%, а затем обвалился на 83%, и во время недавнего IPO Coinbase (рост на 822%, затем падение на 53%).

Сейчас стоимость биткоина составляет 57 тысяч долларов. Исторический максимум цены - 64374 доллара.