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12.10.2021 17:31
Рубрика: Экономика

Названа дата краха цены биткоина

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом месяце примет решение о том, допускать ли биржевой инвестиционный фонд (ETF) до торговли биткоином. Предполагается, что если хотя бы одну из четырех заявок комиссия одобрит, то это может поднять цену биткоина к историческим высотам. Однако в реальности именно на таких хороших новостях рынок обваливается.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Фонды, которые подали заявки, планируют торговать даже не самим биткоином, а фьючерсами на него на Чикагской товарной бирже. Это крупнейший в мире рынок деривативов. К фьючерсам SEC относится куда спокойнее, поэтому вероятность одобрения заявки возрастает. Час икс назначен на 18 октября, затем на 19, а следом на 25, передает портал Investing.

Фонды, ориентированные на биткоин, могут обеспечить легкий доступ к нему для миллионов американцев, что приведет к массовому притоку свежих денег и механическому "бычьему" росту цены. Однако на практике биткоин будет расти в ожидании хороших новостей, а на их подтверждении инвесторы, скорее всего, начнут фиксировать прибыль, что приведет к обвалу цифровой валюты. Подобное случалось уже дважды: в 2017 году, когда ожидался запуск фьючерса на биткоин, он подорожал на 2440%, а затем обвалился на 83%, и во время недавнего IPO Coinbase (рост на 822%, затем падение на 53%).

Сейчас стоимость биткоина составляет 57 тысяч долларов. Исторический максимум цены - 64374 доллара.

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