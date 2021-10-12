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12.10.2021 22:36
Рубрика: Экономика

Названы главные причины роста стоимости продуктов питания

Текст: Татьяна Карабут, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Триггером роста цен на продовольствие сначала выступил COVID-19, теперь его последствия. Потребительский рынок перегрет - производство не успевает удовлетворять возросший спрос, логистические цепочки до конца не восстановились, и на это наслаивается глобальный энергетический кризис. В России из-за пошлин цены на ту же пшеницу растут в три раза медленнее, чем на мировом рынке, но все равно рост ощутим. А ко всему этому у нас добавляется погодный фактор - из-за дождей и холодов плодоовощная продукция стала дорожать резко и быстрее, чем обычно.
От роста мировых цен на продовольствие нам никуда не деться. Но минимизировать их для отечественного рынка власти пытаются. Фото: Владимир Аносов/РГ От роста мировых цен на продовольствие нам никуда не деться. Но минимизировать их для отечественного рынка власти пытаются. Фото: Владимир Аносов/РГ
От роста мировых цен на продовольствие нам никуда не деться. Но минимизировать их для отечественного рынка власти пытаются. Фото: Владимир Аносов/РГ

Минэкономразвития уже повысило оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п., до 7,4%, заявил глава минэкономразвития Максим Решетников. Основной вклад (около 90%, или 1,4 п.п.) вносит именно продовольственная инфляция - за счет удорожания плодоовощной продукции и роста цен на мясо.

Фото: EPA
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В июле минсельхоз прогнозировал прибавку урожая картофеля плюс 5,6% к прошлому году, по прочим овощам плюс 1,7%. А фактически на 7 октября картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. В сентябре цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,8%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году.

Второй фактор - ускорение роста цен на мясо. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября еще на 1,6%. На свинину - на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции.

Основная причина продовольственной инфляции - в недостаточности предложения, считает Решетников. Минсельхоз уже разработал план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшее время. Они будут долгосрочными и системными, но окажут влияние на конечные цены уже в следующем году, сказал глава минэкономразвития.

Он признал, что давление мировых цен на продовольствие на цены внутреннего рынка продолжается. Однако на российском рынке большую часть "гасят" с помощью пошлин. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сентябре этого года к сентябрю прошлого года мировые цены на продовольствие выросли на 32,8%. За месяц цены выросли на 1,2%.

Теперь на мировые цены оказывает давление и глобальный энергокризис. Хотя в России его нет, к нам он "проникает" через цены на импортные товары

Теперь на мировые цены оказывает давление еще и глобальный энергокризис. В России рост цен на энергоресурсы минимален, поэтому на внутренней инфляции это не сказывается. Но риски роста цен на импортируемые продовольственные и непродовольственные товары высоки. Но в итоге энергокризис проникает и на наш рынок: цены на мировое продовольствие растут, тянут за собой наши цены, мы пытаемся "сбить" их пошлинами, но на 100% это сделать не получается. Если еще закрутить гайки экспортерам, можно лишить их стимула производить сельхозпродукцию.

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В минфине называют другие причина роста цен. Восстановление деловой активности после локдаунов оказалось более динамичным, чем ожидалось ранее. Это привело к перегреву на потребительском рынке. Внутренний спрос растет опережающими темпами по отношению к производственным мощностям. На это в том числе повлияли и прямые выплаты населению в 2020 году на фоне пандемии. Из-за ограничений в международном авиасообщении население меньше путешествует и больше тратит дома. На это наслаивается накачка экономик развитых стран свежеотпечатанными деньгами. Все это формирует "повышенный инфляционный фон", поясняют в минфине.

Но так долго продолжаться не может. Источников для долгосрочного роста спроса на продовольствие нет, считает руководитель Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Снитко. Напротив, из-за коррекции темпов роста доходов населения мира в пандемию спрос будет расти даже медленнее, чем ожидалось, считает она. Тем не менее как на российском, так и на глобальном продовольственном рынке охлаждения можно ожидать лишь с новым урожаем, причем Южное полушарие весной вряд ли даст новые рекорды. Поэтому роста предложения и снижения цен скорее следует ожидать в конце лета 2022 года. По оценкам ЦЭП, инфляция останется высокой в текущем году и с середины следующего года начнет снижаться, к концу года достигнет целевого уровня ЦБ.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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