Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку

Общий объем средств, которые необходимо вложить в отрасль по обращению с отходами, составляет 450 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах "Российского экологического форума" гендиректор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

"Общий объем необходимых инвестиций - 450 млрд рублей, - сказал он. - Когда перевалим за половину, увидим зримые итоги реформы - значительно сокращение размещения отходов на полигонах".

По словам Буцаева, 200 млрд рублей надо вложить в отрасль в самое ближайшее время, однако реальные инвестиции намного ниже этой суммы.