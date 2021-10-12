Названы параметры успеха мусорной реформы

Считать цели реформы отрасли по обращению с отходами достигнутыми можно будет только в случае выполнения пяти ключевых параметров, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на "Российском экологическом форуме".

Первый из них - переход на раздельный сбор мусора. Второй - снижение отходообразования и объема захоронений. По словам Абрамченко, минприроды подготовило перечень из двух десятков видов товаров и упаковки, которые трудно извлечь из массы отходов и переработать, поэтому их предложено запретить.

Третьим параметром вице-премьер назвала принцип "загрязнитель платит". Речь идет о законе, по которому владельцев производств первого и второго классов опасности, химических, нефтеперерабатывающих и других опасных предприятий обяжут ликвидировать накопленный экологический вред.

Четвертый - создание мощностей по обработке и утилизации отходов. Только в этом году ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) выделил 6,2 млрд рублей для поддержки 13 проектов в 11 регионах.

Пятый параметр - "Вторая жизнь отходов" - предполагает внедрение инструментов экономики замкнутого цикла. В стране ежегодно образуется около 8 млрд тонн промышленных отходов. Они должны стать вторсырьем.

Общий объем средств, которые необходимо вложить в отрасль, - 450 млрд рублей, сообщил глава РЭО Денис Буцаев. 200 млрд рублей нужны в самое ближайшее время. Однако реальный уровень инвестиций, по его словам, существенно ниже.