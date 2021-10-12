Названы пять главных причин отказа в пособии для беременных и семей с детьми

Так, самая популярная причина отказа - наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. "Доля таких отказов составляет почти 22%", - отметили в ПФР.

На втором месте - непредставление недостающих документов в установленные сроки. На исправление ошибок отводится пять рабочих дней, напоминают в Пенсионном фонде. В ведомстве рекомендуют включить уведомления в личном кабинете на портале госуслуг, куда направляются сообщения о необходимости исправить заявление или предоставить дополнительные сведения.

Еще одна распространенная причине отказа - это наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи двух и более автотранспортных средств.

Кроме того, в пятерку наиболее частых причин отказа в пособиях вошли наличие недостоверных или неполных данных, а также отказы из-за достижения ребенком возраста 17 лет. "Выплата не распространяется на детей, которые уже достигли этого возраста", - подчеркнули в ПФР.