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12.10.2021 13:36
Рубрика: Общество

В Китае обнаружен 1500-летний некрополь исторического деятеля

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении изыскательских работ на территории провинции Шэньси на северо-западе страны обнаружили семейное кладбище Дулу Эна - исторической личности, оставившей яркий след в истории этого государства.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Как сообщает China.org.cn, открытие совершила миссия Академии археологии Шэньси. Раскопки исследователи проводили на территории нового разрастающегося района Сисянь.

В результате археологи обнаружили семейное, как они считают, кладбище Дулу Эна, высокопоставленного чиновника периода правления династии Северная Чжоу (557-581 годы нашей эры). Это имя неоднократно встречается в древних текстах.

Это был важный политический деятель, оставивший яркий след в истории Китая и становления его как государства. Словом, Дулу Эн является исторической личностью, что повышает и сам статус находки.

Сообщается, что семейное кладбище занимает площадь около 20 тысяч квадратных метров. Гробницы на нем расположены в строгом порядке. Усыпальница самого Дулу Эна расположена в южной части, а остальные могилы, в которых покоятся члены его семьи, расположены севернее, причем они размещены в порядке старшинства, начиная с самого Дулу Эна.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Интересно, что часть надгробия этого сановника была обнаружена еще несколько десятилетий назад. Но только сейчас археологи раскопали верхнюю часть усыпальницы и постамент надгробия. Кроме того, они исследовали семейные захоронения и обнаружили внутри около 400 различных погребальных предметов, включая терракотовые фигурки, бронзовые зеркала и изделия из нефрита.

"Открытие семейного кладбища имеет большое значение для изучения системы захоронения высокопоставленных дворян во времена династии Северная Чжоу", - говорит Дуань И, руководитель раскопок.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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