Netflix показал трейлер рождественского мультфильма "Робин"

На YouTube-канале Netflix появился локализованный трейлер короткометражного мультфильма "Робин" (Robin Robin). Премьера анонсирована на 24 ноября.

Это настоящая рождественская история от студии Aardman Animation ("Барашек Шон", "Побег из Курятника", "Уоллес и Громит"). Главная героиня, птичка Робин, узнает о традиции людей приносить из леса елку, украшать ее и водружать на верхушку сверкающую звезду. А если загадать под елкой желание, то утром оно исполнится. Мечта у Робин всего одна: ей очень хочется стать настоящей мышью.

Дело в том, что яйцо, из которого вылупилась Робин, выпало из гнезда и попало к мышам. Любящая семья вырастила птенца, но чем старше она становится, тем меньше похожа на родных. Робин хочется доказать, что она способна красться, как настоящая мышь, проникнуть в дом людей и поживиться припасами.

Режиссер и сценарист Дэн Оджари, озвучка - Бронте Кармайкл, Амира Мейси-Майкл.