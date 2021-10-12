Новости

Появились первые кадры военной драмы с Джереми Айронсом 00:18
Хопкинс снимется в фильме по еще одной книге автора "Отца" 00:09
Ксения Собчак показала справку от врача после ДТП 11.10.2021
"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар" 11.10.2021
Опубликованы фотографии со съемок "Вонки" с Тимоти Шаламе 11.10.2021

Netflix показал трейлер рождественского мультфильма "Робин"

Новости
    12.10.2021, 09:09
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix появился локализованный трейлер короткометражного мультфильма "Робин" (Robin Robin). Премьера анонсирована на 24 ноября.

Фото: youtube.com/ Netflix
На Netflix вышел трейлер сказочного фильма "Мальчик по имени Рождество"

Это настоящая рождественская история от студии Aardman Animation ("Барашек Шон", "Побег из Курятника", "Уоллес и Громит"). Главная героиня, птичка Робин, узнает о традиции людей приносить из леса елку, украшать ее и водружать на верхушку сверкающую звезду. А если загадать под елкой желание, то утром оно исполнится. Мечта у Робин всего одна: ей очень хочется стать настоящей мышью.

Дело в том, что яйцо, из которого вылупилась Робин, выпало из гнезда и попало к мышам. Любящая семья вырастила птенца, но чем старше она становится, тем меньше похожа на родных. Робин хочется доказать, что она способна красться, как настоящая мышь, проникнуть в дом людей и поживиться припасами.

Режиссер и сценарист Дэн Оджари, озвучка - Бронте Кармайкл, Амира Мейси-Майкл.

Новости

Вышел живописный трейлер фильма о британской художнице Клариссе Клифф 11.10.2021
Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России 11.10.2021
Режиссер объяснил поступок героя в финале сериала "Игра в кальмара" 11.10.2021
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери 11.10.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Антон Денисов/ ТАСС
Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles 11.10.2021
Тильда Суинтон сыграет в триллере Дэвида Финчера "Убийца" 11.10.2021
Вышел расширенный тизер 13-го сезона "Доктора Кто" 11.10.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери" 11.10.2021
Вышел трейлер боевика "Псих" - индийского "Крепкого орешка" 09.10.2021
Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий 09.10.2021
⧣ анимация
Фото: Twitter/ Союзмультфильм
"Союзмультфильм" показал почтальона Печкина в образе Локи 08.10.2021
Вышел трейлер сериала в мире "Бегущего по лезвию" Филипа К. Дика 08.10.2021
В "Что, если...?" Marvel представила новую команду супергероев 06.10.2021