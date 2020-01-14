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Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита".

Новости
    14.01.2020, 16:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Гуру пластилиновой анимации Aardman представили второй трейлер своей истории о межгалактическом приключении самого известного барашка в мире - меланхолика Шона. Замечательный локализованный ролик доступен на YouTube.

Фото: youtube.com
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По сюжету мульткомедии "Барашек Шон: Фермагеддон", после крушения летающего блюдца на Землю попадает "милая и озорная инопланетная гостья по имени Лу-Ла". Тут же обретя на местах нового друга - знакомого нам молодого барана. Более того, теперь только Шон может помочь Лу-Ле спастись от туповатых, но настойчивых охотников за пришельцами и вернуться домой. "Вместе им предстоит отправиться туда, куда еще не ступало копытце ни одного барашка", - завлекательно сулит синопсис.

Режиссеры - Уилл Бечер и Ричард Фелан. Сценаристы - сам Ник Парк, лауреат четырех "Оскаров" и шести премий BAFTA, и номинант на "Оскар" Марк Бертон ("Мадагаскар", "Уоллес и Громит", "Дикие предки", "Забей на панк-рок").

В кино - с 23 января.

Первый трейлер смотрите здесь.

Предыдущий "Барашек", "Фермерский бедлам" (Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas), вышел в 2015-м. В основе всего этого великолепия - мультсериал "Барашек Шон" Парка, выходивший в 2007-2014 годах.

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