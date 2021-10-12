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12.10.2021 13:38
Рубрика: Культура

Новая детская книга Джоан Роулинг появилась в России

Текст: Наталья Лебедева
Джоан Роулинг, прославившаяся на весь мир благодаря серии романов о Гарри Поттере, написала новую детскую книгу "Рождественский поросенок" (The Christmas Pig).
Фото: Издательство "Азбука-Аттикус"

О яркой книжной премьере сообщила британская сеть книжных магазинов Waterstones. Презентация пройдет во вторник в Лондоне. Роулинг почитает отрывки из новой книги, ответит на вопросы юных читателей и проведет автограф-сессию, уточняет ТАСС.

Российские читатели смогут познакомиться с новой историей, придуманной одной из лучших рассказчиц на свете, одновременно со всем миром. Она уже поступила в продажу благодаря усилиям издательства "Азбука-Аттикус". На русский язык книгу перевела Александра Глебовская, известная своими переводами романов Умберто Эко.

Главный герой - семилетний Джек - потерял свою любимую игрушку - плюшевого поросенка, с которым он не расставался ни в радости, ни в горе. И вот, Пок пропал. И случилось это, как назло, в сочельник, перед Рождеством.

Но сочельник - время чудес и потерянных возможностей, когда все вокруг оживает… Даже игрушки. Джек вместе с новеньким Рождественским Поросёнком, купленным Поку на замену, отправляется в захватывающее путешествие по волшебной Стране Потерь, чтобы вернуть своего друга. Его ждут волшебные приключения и серьезные испытания, главное из которых - встреча с безжалостным пожирателем игрушек Потеряхой.

Иллюстрации для "Рождественского Поросенка" нарисовал замечательный художник Джим Филд.

Джоан Роулинг по праву считается одним из самых успешных британских писателей. Общий тираж ее книг уже превысил 500 миллионов. Они переведены на 80 языков. В последние годы Роулинг стала писать не только для детей. Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она запустила серию успешных детективных романов. В 2012 году вышел ее социально-политический роман "Случайная вакансия".

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