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12.10.2021 15:47
Рубрика: Власть

Новая дизельная подлодка "Магадан" будет служить на Тихом океане

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 12 октября на новой дизель-электрической подводной лодке "Магадан" проекта 636.3 торжественно подняли Андреевский флаг. Хотя приемный акт о завершении ее испытаний госкомиссия подписала в начале октября, по флотской традиции именно церемония поднятия флага означает, что лодку приняли в боевой состав ВМФ России.
Фото: АО "Адмиралтейские верфи" Фото: АО "Адмиралтейские верфи"
Фото: АО "Адмиралтейские верфи"

Известно, что служить "Магадан" будет на Тихоокеанском флоте. Всего на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге для ТОФ построят шесть таких субмарин. Первую - "Петропавловск-Камчатский" передали российскому Военно-морскому флоту два года назад. Вторая серийная подлодка данного проекта - "Волхов" вошла в состав ВМФ прошлой осенью. Теперь очередь дошла до "Магадана". Субмарину "Уфа" готовят к спуску на воду. А "Можайск" - к закладке. Следом на Адмиралтейских верфях начнут строить "Якутск".

Планируется, что вся серия будут готова к 2024 году. Сомневаться в реальности таких планов, в общем-то, не приходится. Косвенно это подтвердил гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков. Он напомнил, что "Магадан" заложили на предприятии в ноябре 2019-го. "Не прошло и двух лет, как мы поднимаем флаг. Это хороший темп", - сказал Бузаков на церемонии.

Таким образом, российский Военно-морской флот буквально через пару лет будет иметь в своем составе две полноценные бригады многоцелевых подлодок проекта "Варшавянка". Напомним, что одно соединение из шести подводных ракетоносцев уже прописалось на Черном море - его лодки базируются в Новороссийске и Севастополе. Теперь промышленность выполняет большой контракт по строительству дизель-электрических субмарин для тихоокеанских моряков.

Выбор подлодок для черноморцев и тихоокеанцев случайным, конечно, не назовешь. Прозванные на Западе за малошумность "черной дырой", они способны скрытно выполнять большой спектр задач на относительно небольших - до 300 метров - глубинах. Корабль может набирать под водой скорость в 18 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 суток и длинною в 7500 морских миль.

Усовершенствованная "Варшавянка" работает по подводным, надводным и береговым целям. Там улучшены все средства связи, доработана аккумуляторная батарея, за счет применения непроникающих выдвижных устройств расширено пространство для 52 членов экипажа. Сливаясь с естественным шумом моря, субмарина может обнаружить цель на дистанции в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть засечена противником.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Эту свою способность "Варшавянка" несколько лет назад продемонстрировала в Бенгальском заливе. Там купленная Индией у России лодка проекта 636 на совместных с США и Японией учениях "Малабар" успешно атаковала американскую субмарину типа "Лос-Анжелес". Буквально напичканный современными гидроакустическими системами, подводный корабль США так и не смог обнаружить "Варшавянку". Зато ее экипаж, незаметно для противника выйдя на ударную позицию, точно поразил американскую субмарину торпедами калибра 533-мм.

На лодки проекта 636.3 установили достаточно мощное вооружение. Каждая имеет на борту шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". Именно с его помощью несколько лет назад черноморцы из акватории Средиземного моря атаковали крылатыми ракетами позиции и хорошо укрепленные объекты международных террористов в Сирии. А еще эта субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".

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