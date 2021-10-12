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12.10.2021 16:56
Рубрика: Digital

Очки Facebook безопасны, но могут создать проблемы

Текст: Олег Капранов
Очки, разработанные Facebook и оснащенные камерами и микрофоном, могут послужить причиной проблем с правоохранительными органами для тех, кто приобретет или продаст их в России. Эксперты считают, что устройство неоднозначно и перед его приобретением стоит изучить все правовые аспекты.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Свои первые "умные" очки Facebook выпустил вместе с брендом Ray-Ban. Они были представлены 9 сентября. Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съемки, микрофонами, мини-динамиком и сенсорной панелью для управления. Стоимость очков - 299 долларов. В России они пока не продаются, но теоретически их можно купить через интернет с доставкой в нашу страну.

Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
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Это устройство вполне может быть отнесено к "шпионским" устройствам. Это следует из ответа ФСБ на запрос издания TJ. "Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - заявили в ФСБ журналистам. Использование "шпионских" устройств в России ограничено ст. 138.1 УК, предусматривающей наказание за незаконный оборот таких изделий. "Действующее законодательство действительно предусматривает уголовную ответственность за незаконное производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств такого рода и может повлечь наказание вплоть в лишения свободы до четырех лет", - поясняет "РГ" адвокат Алексей Краснов.

"На данный момент сказать однозначно будут ли квалифицироваться "умные очки" от Facebook в качестве "шпионских" нельзя, поскольку данные обстоятельства оцениваются следственными органами, в связи с чем желательно приобретать данный товар после сертификации и введения в свободный оборот на территории Российской Федерации. В практике встречаются случаи, когда граждане приобретали не введенный в оборот в России товар и привлекались к ответственности в связи с тем, что он нарушает положения закона, действующего на территории нашего государства", - рассказал Краснов.

Как отметил юрист, даже при приобретении на территории РФ подобного рода товаров следует запросить у продавца документы, подтверждающие сертификацию, и сохранить себе их копии.

"Устройства форм-фактора "очки с камерой" существуют уже очень давно и удовлетворяют всем требованиям безопасности", - отмечает интернет-эксперт Григорий Бакунов. Принципиально важно в них то, что возможность скрытой съемки аппаратно исключена.

"В них всегда есть небольшая лампочка, которая загорается, когда камера работает, снимают они только в ближнем поле, т.е. показывая людей в радиусе нескольких метров. Эти очки ничего не умеют, кроме как передавать картинку с себя на мобильный телефон. При включении камеры аппаратно издается очень характерный звук, который уведомляет и владельца, и всех вокруг, что ведется запись", - рассказал Бакунов "РГ".

С невозможностью скрытой записи при помощи очков Facebook согласен и Артем Козлюк - руководитель общественной организации "Роскомсвобода". Вместе с тем, существует обеспокоенность возможностью вторжения в частную жизнь и рисками, что полученные данные будут обрабатываться и использоваться Facebook.

"Действительно, камера вынесена отдельно в явном виде, и при записи загорается индикатор, который нельзя отключить, как заявляет сама компания. Дополнительным ограничителем является и возможность записи роликами, не превышающими 30 секунд. При этом мы, как и другие цифровые правозащитные организации, видим и определенные нарушения приватности в использовании этих очков - как для окружающих, так и для самого владельца данного устройства. Facebook, конечно, будет собирать все данные и в непрозрачном режиме использовать их. Да и лишние устройства наблюдения (хоть и не совсем негласного) на улицах - это может дискредитировать частную жизнь других", - убежден Козлюк.

Более существенные риски для приватных данных эксперты "Лаборатории Касперского" видят в смартфоне, к которому подключаются "умные очки".

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"В теории любое ПО подвержено уязвимостям, но на их поиск в новом устройстве понадобится время. Для злоумышленников будет проще и выгодней атаковать мобильные устройства, там простор для атак и количество потенциальных уязвимостей намного больше, а также присутствует возможность получить доступ к большему количеству данных (история мессенджеров, браузера, и т.д.)", - рассказал "РГ" Борис Ларин, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

Самый громкий случай преследования за "шпионские" устройства произошел в 2017 году, когда во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным журналист RT рассказал о случае с курганским фермером, купившим в интернет-магазине GPS-трекер для отслеживания перемещений теленка. Фермер был задержан при получении устройства на почте. Против него было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств. Поводом стало наличие в устройстве микрофона, включаемого дистанционно. В итоге фермера оправдали.

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