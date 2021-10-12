Орбиту МКС поднимут на 940 м перед прибытием "Союза" с японскими туристами

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет увеличена 12 октября почти на километр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на "Роскосмос".

Коррекция орбиты будет произведена с помощью двигателей модуля "Звезда" российского сегмента станции. Они будут включены в 10.05 мск и проработают 38,9 секунды, что позволит увеличить среднюю высоту орбиты станции на 940 метров - до 420,45 километра.

Это необходимо для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии, отметили в "Роскосмосе".

Запуск "Союза" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечен на 8 декабря. В составе экипажа: российский космонавт Александр Мисуркин, а также японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Туристы проведут на орбите 12 суток.