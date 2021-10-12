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12.10.2021 12:19
Рубрика: Общество

Пульмонолог рассказал об одном из частых осложнений от коронавируса

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одно из частых осложнений коронавирусной инфекции после тяжелого ее протекания - это одышка, ощущение нехватки воздуха. Даже при небольшой физической нагрузке человек начинает задыхаться.

Фото: AP Photo / Petr David Josek
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Это состояние опасно тем, что в органы и ткани не поступает в достаточном количестве кислород, объяснил в эфире радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Обычно в таком состоянии человек начинает инстинктивно чаще и глубже дышать - таким образом включается механизм саморегуляции, чтобы в ткани, особенно в мозг, поступал кислород. Но бывает более скрытая гипоксия, человек может не чувствовать нехватку воздуха.

Для каждого конкретного пациента подбирается специальная терапия, универсального метода лечения нет. Только врач при осмотре определит, в чем именно причина затрудненного дыхания. Кто-то хуже дышит при вдохе, другим тяжело сделать полноценный выдох из-за возникшего сужения просвета бронхов. И только после этого можно выполнять специальные упражнения.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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