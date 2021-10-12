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12.10.2021 21:40
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана

Текст: Елена Яковлева

Миротворческий процесс в Карабахе стал одной из главных тем состоявшейся 12 октября встреч и бесед патриарха Московского и всея Руси Кирилла, католикоса всех армян Гарегина II и председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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По словам патриарха, переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат: они снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Русская православная церковь готова и дальше участвовать в миротворческом процессе.

- Сегодня нам с вами приходится обсуждать вопросы очень непростые, которые, хотя и стоят на повестке дня у религиозных лидеров, руководителей религиозных общин, но, тем не менее, имеют различные измерения, в том числе политические. В том числе, если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует. Иногда, когда этот фактор очень доминирует, усложняются переговоры, - сказал на встрече патриарх Кирилл.

Но по его мнению, преимущество обсуждения таких сложных проблем религиозными лидерами заключается в том, что у них есть общая основа.

- Наша вера в Бога, система ценностей нравственная, доверие друг к другу, и это создает, конечно, очень благоприятную атмосферу, - отметил патриарх.

Обсуждать крупные темы для общего блага и без каких-либо негативных последствий помогает более чем 30-летнее знакомство религиозных лидеров.

- Не было ни одного случая, не было ни одной темы, которые бы нас разделили и создали какое-то напряжение, - цитирует патриарха РИА Новости. - Действительно, мы всегда находили и находим, и будем находить решение тех вопросов, которые мы обсуждаем.

Общество Религия Проблема Нагорного Карабаха

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