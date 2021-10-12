Почему у граждан при въезде в страну изымают домашние продукты

Продукты с личного огорода, сырое мясо, яйца из своего птичника и тому подобные радости жизни попали в запретные списки на границе. Поэтому массовой судебной практикой стали наказания граждан, пойманных на пограничном переходе с куском сала, десятком яиц, связкой домашних колбасок, мешком картошки и прочее.

Как ни печально, но домашние вкусности подлежат уничтожению на границе стран ЕАЭС. Фото: Виталий Невар/ ТАСС

Столь строгие правила предусматривает Таможенный кодекс ЕАЭС. Согласно нему любая сырая еда автоматически становится контрабандой. Если ее найдут у какого-нибудь гражданина в багаже, то обязательно конфискуют.

Например, Артем К. пытался провезти в своем грузовике 10,5 кг. картофеля. Как рассказал мужчина таможенникам, картошку взял дома на территории Украины. Вез ее для личного употребления. Увы, таможенники огорошили мужчину: согласно правилам ЕАЭС, товар, перемещаемый им, подлежит ветеринарному контролю. Ведь он ввозит корнеплоды не просто в Россию, а на территорию экономического союза.

Напомним, Украина, в ЕАЭС не входит. Потому картошку изъяли, а Артема К. привлекли к административной ответственности за "недекларирование по установленной "форме" товаров, подлежащих таможенному декларированию".

Впрочем, как поясняют юристы, если бы мужчина и задекларировал картошку, это мало что изменило. Дары частного урожая все равно бы забрали. Разве что составлять протокол по статье КоАП не стали. Отпустили бы с миром, но без картофеля.

Гражданина, пытавшегося провезти четыре килограмма домашнего сала, наказали за отсутствие декларации. Но и с декларацией его бы не пропустили

Для многих это становится неожиданностью, но домашним продуктам въезд запрещен.

"В отношении товаров, которые подлежат государственному контролю - экологическому, ветеринарному, фитосанитарному, простого декларирования недостаточно", - подчеркивает почетный адвокат России Никита Филиппов.

Съедобные товары должны быть или в заводской упаковке с проставлением на этикетке всех маркировок и соответствия требованиям, или иметь дополнительную документацию (сертификат), который бы подтверждал соблюдение ветеринарных требований - так называемые ветеринарные сопроводительные документы.

"Однако эти правила распространяются только на готовую продукцию. Ввоз сырой продукции физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен без отсылки к виду упаковки", - говорит адвокат.

Иными словами, если человек едет, скажем, из Армении или Белорусссии в Россию, таможенные правила ЕАЭС не действует, так как это поездка внутри экономического союза. К домашней картошке из Белоруссии никаких претензий. Однако, если разносолы везутся из любой другой страны, не входящей в экономическиий союз, на таможне автоматически включается стоп-сигнал.

На практике суды достаточно мягко относятся к нарушителям: штрафы не назначаются, дело ограничивается конфискацией продуктов. Конечно, несуровые подходы применяются лишь в тех случаях, когда очевидно, что у человека нет никакого бизнес-интереса. Вез для себя. Может быть, хотел друзей угостить. Да не сложилось: не учел правила.

Так, не получилось порадовать товарищей домашним салом Александру С. В салоне его автомобиля таможня обнаружила 4 килограмма прекраснейшего сала. Возможно, что даже у строгих инспекторов текли слюнки от сочувствия к человеку, когда они составляли протокол. Но закон есть закон, свой путь гражданин продолжил уже без сала.

"Из материалов дела видно, что С. перевозил товар, стоимость которого, согласно расчету, составила 1334 рубля 08 копеек", - сказано в решении суда.

По закону штраф может составить от половины до двукратного размера стоимости товаров. Соответственно, гражданину мог грозить штраф от примерно 670 рублей до 2668 с копейками. Но суд ограничился только конфискацией прекрасного.

Список граждан, испытавших на границе горечь потерь, можно продолжать до бесконечности. У Алексея Е. забрали 150 яиц от домашних несушек. У Олега К. изъяли 4,5 килограмма мяса кролика и 2,2 килограмма мяса индейки. И так далее, и тому печальнее.

Чемодан с домашними вкусностями запрещено ввозить в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС. Фото: Getty Images

"Эти меры представляются необходимыми для того, чтобы не допустить распространения, например, инфекционных заболеваний скота или птицы, или не допустить потребление человеком продуктов, способных вызвать отравление в результате заражения продуктов каким-либо видом инфекции", - говорит Никита Филиппов.

Правила действует на внешних границах ЕАЭС. Это значит, что если человек везет домашнюю еду из Казахстана, ему проще. Но если гражданин купил где-нибудь на "колхозном" рынке под Парижем килограмм помидоров или везет клубнику прямо с огорода из Польши, у него проблемы.

"Физическим лицам установлен запрет на провоз сырой продукции на территорию ЕАЭС, поэтому получить ветеринарный сертификат физическим лицом не представляется возможным. Для готовой продукции в заводской упаковке получение сертификата не требуется", - поясняет адвокат.

Таким образом, если угощение будет не со своего или соседского огорода, а из официального магазина, то таможня пропустит. Естественно: в разрешенных объемах. По словам адвоката, гражданин может провезти через границу ЕАЭС до 5 килограммов включительно готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.

"Следовательно, если вы провозите купленный на рынке в Париже сыр без упаковки завода и маркировки, он может быть конфискован, если таможенная служба его обнаружит, - подчеркивает адвокат. - Если же продукты не относятся к животному происхождению или не подпадают под фитосанитарный контроль, то провозить их можно в обычной упаковке в пределах весовых норм, определенных для того или иного вида транспорта".

Сегодня таможня применяет современные формы контроля, так что лучше не пытаться спрятать что-то в багаже. Сканеры обязательно обнаружат подозрительные (и аппетитные) места в вашем багаже: хоть в обычном чемодане, хоть в авто.