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12.10.2021 15:06
Рубрика: Общество

Почти 20 видов отходов планируют вторично перерабатывать в России

Текст: Нина Егоршева

Минприроды подготовило список из 18 видов отходов, которые планируется вторично перерабатывать в будущем.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как сообщил глава ведомства Александр Козлов в ходе Российского экологического форума, дорожные карты по каждому направлению будут разработаны до конца 2021 года. Четыре из них уже готовы. "У каждого отхода свои особенности сбора, утилизации, вовлечения во вторичный оборот. Поэтому мы решили применить отраслевую модель", - пояснил Александр Козлов, чьи слова передает ТАСС.

Всего таких отходов ведомством выделено 18. Это шины, батарейки и аккумуляторы, текстиль, обувь, тетрапак, пластик, стекло, алюминиевые банки, макулатура, органика, лампы, косметика, электроника, аэрозольные баллончики, древесные отходы, масла, строительный мусор, табак. В Минприроды уточнили, что на сегодняшний день дорожные карты готовы по четырем направлениям: шины, тетрапак, обувь и лампы.

Общество Экология Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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