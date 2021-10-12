Появился трейлер мультфильма "Лунные приключения"

Компания Megogo Distribution показала локализованный трейлер германо-австрийского мультфильма "Лунные приключения" (Moonbound) о волшебном путешествии брата и сестры. В России он выйдет в прокат 11 ноября.

Семья Питера и Энн переезжает в большой новый дом. С этого и начинается новый этап в жизни ребят, рассказывает мальчик.

Его младшая сестра нашла говорящего жука, с которым дети отправились на Луну, но по дороге девочка пропала. В мультфильме есть пара мультяшных злодеев, которые спроектировали лунную пушку, а у Питера появляется чудаковатый спутник-помощник.

Режиссер и автор сценарий - Али Самади Ахади, роли озвучивали Лилиан Гартнер, Элизабет Канеттис, Алекс Лэ.