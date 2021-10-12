Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей

Каждый сидит в своей комнате и смотрит в свой экран. Или - в одной комнате и все равно смотрит в свой экран. Знакомая картинка - не правда ли?

Проще написать в мессенджер, чтобы позвать. Проще напечатать ответ, чем произнести. Легко успокоить себя словами, что теперь вот такая форма общения. Но, оказывается, интернет, те же соцсети могут не только разобщать, но и объединять всю семью, и всех друзей.

И вот лишь несколько ярких примеров семейного российского интернета.

YouTube Russia. Проект "Вместе на своем"

1. На канале YouTube Russia в рамках проекта "Вместе на своем" состоялась премьера музыкального клипа, в котором 18 исполнителей на 11 языках спели песню "Ничего на свете лучше нету". Участниками проекта стали популярные исполнители из разных регионов, авторы YouTube, а также победители конкурса.

Фото: скриншот YouTube Russia / youtube

Кстати, принять в нем участие мог любой желающий, спеть на любом языке. В клипе удмуртский язык представили "Бурановские бабушки" (2-е место на конкурсе Евровидение-2012 в Баку), татарский - Эльмира Калимуллина (финалистка проекта "Голос"), якутский - Июлина Попова (участница команды от России на Евровидении-2021 в Роттердаме, IYULINA) и другие. А смотреть клип и попеть вместе с участниками можно по указанному выше QR-коду.

YouTube. Канал "Семья в деревне"

2. У канала "Семья в деревне" на YouTube более 250 тысяч подписчиков. Семья рассказывает о жизни в сельской местности, подсобном хозяйстве, о технике, о том, как можно сделать что-то своими руками, сэкономив на этом время и средства. Также семья рассказывает о своих покупках, о том, как они проводят свободное время вместе.

Фото: скриншот Семья в деревне / youtube

YouTube. Канал KIND T&V

3. Канал KIND T&V насчитывает не так много подписчиков. Но надо учесть, что дети - Таня и Влад - делают его своими руками. Они внимательно смотрят на мир вокруг и явления, которые видят в нем, расширяют до небольших познавательных сюжетов. В итоге и в создании видео, и в просмотрах, участвует вся семья, и друзья семьи, и друзья друзей, и совсем незнакомые люди. А насколько нравится детская работа - можно прочитать в комментариях, от которых светлеет на душе. Вот, например, увидели ребята в речке ондатру. И сделали небольшой фильм об этом зверьке, который так и начинается "Встретили ондатру на берегу реки…". Еще есть сюжет про голубей-вяхирей. Он называется "Как дикие лесные голуби вяхири выводят птенцов в природе". Месяц - с апреля по май - наблюдали маленькие авторы за голубями, а потом сделали свое видео. Есть ролики и про синиц, и окуней, и рыбалку в Подмосковье, и про муравьев… А ведь всего-то казалось бы. Жизнь за городом, на берегу небольшой речушки.

Фото: скриншот KIND T&V / youtube

Rutube. Страница Family Box

4. Оригинальные объединяющие российские каналы есть не только на YouTube, но и на Rutube. Например, дети и взрослые буквально "залипают" на страничке Family Box. Семья снимает короткие ролики обо всем, что они делают. Папа - Дима, мама - Вероника, дочь - Милана и ее младший брат - Даня. И еще песик Лаки. Веселые видео со скетчами, забавными историями и событиями выкладывают очень часто. А еще Милана очень любит петь, и поэтому иногда можно на канале увидеть песни и ее клипы.

Фото: Family Box / rutube

Facebook. Группы Фарфоровая изоляция и Изоизоляция

5. Социальная сеть Facebook показала нам буквально чудеса во время пандемии, когда в ней создали такие группы, как Фарфоровая изоляция - куда люди начали выкладывать фото фарфоровых вещиц, которые хранятся у них дома, или Изоизоляция - пользователи "примеряли" на себя образы известных произведений живописи и скульптуры. Причем творили целыми семьями. В последней сейчас 564 тысячи подписчиков.

Фото: "Фарфоровая изоляция" / facebook

Facebook. Группа #ЭтоНашБизнес

6. А в одной из групп предприниматели объединились во время пандемии для спасения бизнеса. #ЭтоНашБизнес - специальный проект Facebook при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и сайта MBM.MOS.RU.

Есть в соцсети группы и целых районов разных городов. Вот, например, одно из самых популярных в Facebook районных сообществ столичных районов Аэропорт - Сокол. Каждый день его участники вступают в прямой диалог со своими соседями и сообща пытаются решить общие проблемы.

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Комментарии Кахи и переводы Гоблина

Связь интернет-каналов с телевидением и кино - примета нашего времени. Вот, скажем, несколько киноканалов на Rutube. Первый - Каха - в нем сочинский житель с юмором рассказывает о том, что творится вокруг него. "По мотивам" жизни интернет-героев был создан фильм "Непосредственно Каха", который побил все рекорды просмотров. На канале есть новые видео - их смотрят всей семьей.

Не менее популярен канал Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин". Он смешно переводит иностранные фильмы и шутит по поводу российских. Тоже обсуждают все поколения - всем понятно, все довольны.