Правительство разработает стимулы для переработки промышленных отходов

Вслед за твердыми коммунальными отходами правительство готовит меры для стимулирования переработки промышленных отходов, которые будут дополнены рядом запретов. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила журналистам в кулуарах "Российского экологического форума".

"Иначе это не работает, - сказала она. - У нас образуется около 60 млн тонн бытового мусора и порядка 8 млрд тонн промышленных отходов в год. Это очень большой вызов, и бизнес готов участвовать в решении этой проблемы".

Инициатива регулирования использования вторичных материальных ресурсов поддержана Минпромторгом, добавила Абрамченко. Бизнес должен научиться извлекать из своих отходов полезную фракцию и вновь вовлекать эти ресурсы в оборот, пояснила она.

"Тем самым предприниматели сократят затраты и потребление первичного сырья, а мы получим вдвое меньше отходов", - резюмировала вице-премьер. По ее данным, у бизнеса уже есть наилучшие доступные технологии, позволяющие работать с отходами производств и вовлекать их в экономику замкнутого цикла.