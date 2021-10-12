Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции

Социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин, выступая перед депутатами нового созыва Государственной думы.

"Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - подчеркнул он.

Отдельно глава государства сделал акцент на материнском капитале. Выплата по закону индексируется по прогнозной инфляции. Путин предложил со следующего года перейти на ее индексацию по фактической инфляции за предыдущий год. "Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым", - сказал президент.

Кроме того, правительству поручено в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. "В условиях повышенной инфляции это востребовано", - считает Путин.

По словам президента, в этом году инфляция превысит прогнозный уровень в 5,8%. Это нужно понимать, знать и соответствующим образом реагировать, указал глава государства депутатам.