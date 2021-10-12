Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

Главный враг и угроза стабильного развития для демографического будущего - это низкие доходы граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва в Кремле.

"В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет малыша и вплоть до окончания ребенком школы", - призвал он парламентариев.

Путин отметил, что эта программа поддержки уже формируется поэтапно и каждый ее шаг обеспечивается безусловным финансированием. "Вот так прошу действовать и дальше и по другим вопросам", - поручил президент избранным депутатам.