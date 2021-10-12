Прививки "Спутником Лайт" недостаточно для свободного въезда в Египет

Одобрение Египтом вакцины "Спутник Лайт" не дает разрешения на въезд привитых этим препаратом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В конце сентября сообщалось, что однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Египте. До этого, в феврале 2021 года также был одобрен "Спутник V".

Однако, как отмечают в АТОР, одобрение иностранным государством вакцины для внутреннего использования не является автоматическим основанием для разрешения въезда в страну привитых этим препаратом туристов. "Каждый раз необходимо смотреть правила въезда конкретной страны. Вакцина может быть одобрена государством для внутреннего применения, но въезд для туристов с ней может осуществляться на общих основаниях", - уточнили в ассоциации.

Сегодня Египет туристам можно посещать без ПЦР-теста, достаточно иметь сертификат о вакцинации. На сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в списке разрешенных для въезда в Египет указано семь вакцин: AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson.), Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sinopharm и "Спутник V" (Sputnik V). То есть никаких других российских вакцин от COVID-19 в списке разрешенных для въезда в Египет нет. Это касается и вакцины "Спутник Лайт", подчеркивают в АТОР. Информацию ассоциации подтвердили и в посольстве России в Египте. Сообщается, что египетские власти рассматривают возможность включения данного лекарства в перечень прививок, с которыми можно въехать в страну без предъявления отрицательного результата ПЦР-тестирования. Однако этот процесс требует времени.

На данный момент привитым вакциной "Спутник Лайт", равно как и отечественными вакцинами "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак", перед отправлением в Египет потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 до отправления, напомнили в АТОР.

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