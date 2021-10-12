Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия внесут в Госдуму

Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия может быть внесен в Госдуму до конца года, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Цель закона - это прежде всего профилактика семейно-бытового насилия как недопустимого явления в нашем обществе. Уверена, что законопроект по-прежнему будет вызывать споры, но считаем, что в нынешней редакции он приемлем для внесения и обсуждения уже на площадке Госдумы. В общественном сознании есть понимание, что такой закон должен быть, и мы будем его активно продвигать", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам спикера СФ, документ очень сложно готовился из-за радикально разных точек зрения по нему. "Было необходимо свести воедино эти позиции, выработать один механизм", - пояснила она.

Авторам закона было важно понять, как поддержать семью, находящуюся в трудном положении, а если ситуация непримиримая, то как оградить женщину от насилия. В согласованной редакции законопроект приемлем для обсуждения на площадке Госдумы. "Его надо принимать - такой закон должен быть в стране", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных трудовых гарантиях сотрудникам, которые в одиночку воспитывают детей, если они работают в ночное время, сверхурочно или направлены в служебную командировку. Также принят в первом чтении проект закона о дополнительном отпуске тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы, - как правило, это женщины.

"Мы должны основные положения конституции о приоритете социального государства подкреплять мерами поддержки, законами, чтобы это уже в нашем обществе воспринималось как главное богатство", - заявила политик.