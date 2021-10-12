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12.10.2021 12:26
Рубрика: Экономика

Профицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,4 трлн рублей

Текст: Алексей Рыбин

Бюджет РФ за 9 месяцев 2021 года исполнен с профицитом в 1,4 трлн руб. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Доходы бюджета за девять месяцев достигли размера 17,9 трлн рублей. Это 95,5% к общему объему доходов бюджета страны, утвержденному на текущий год.

Так, налоговая служба перечислила в бюджет за январь-сентябрь 11,3 трлн рублей (93,2% к прогнозу на год); таможенная служба - 4,8 триллиона (96,4% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,749 триллиона рублей (110,3% к годовому прогнозу).

При этом нефтегазовые доходы составили только 6,185 трлн рублей, а из других источников - 11,7 триллиона.

Расходы же бюджета составили 16,4 трлн рублей, или 76,6% к утвержденному объему на год.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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