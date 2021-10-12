Путин призвал депутатов приступать к активному законотворчеству

Депутаты должны слышать своих избирателей, пора приступать к насыщенной повестке. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в Кремле перед парламентариями восьмого созыва Госдумы.

"Сегодня оперативно были решены практически все организационные вопросы - зарегистрированы фракции, закреплены в регламенте Думы комитеты и комиссии, определен их состав, председатели, избраны руководители палаты. Теперь можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке", - сказал Владимир Путин.

"Вы представляете все регионы, различные профессиональные, социальные сообщества. У каждой фракции своя партийная предвыборная программа. Но уверен: всех вас объединяет стремление работать в интересах России", - подчеркнул президент. Работать ради ее успешного развития и укрепления традиционных ценностей, обозначенных в обновленной Конституции и ради повышения благополучия и качества жизни людей, добавил он. "Именно благодаря их воле и доверию вы получили свои депутатские мандаты. В этой поддержке нашего многонационального народа - единственного источника власти в нашей стране - залог силы и авторитета Госдумы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение", - заявил Путин.

Президент рассчитывает, что парламентарии будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневной напряженной результативной работой. "За каждым депутатом каждой фракции - надежды конкретных людей, избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны", - отметил он.