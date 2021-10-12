Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса

Прививки спасут людей от заражения и тяжелого течения коронавируса, нужно объяснять это людям, заявил президент на встрече в Кремле с депутатами восьмого созыва Госдумы.

Во многих регионах идет рост заражения, заметил Владимир Путин и призвал увеличить темпы вакцинации. Депутатов он попросил вести просветительскую работу, выступать в СМИ. "Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это очень важно", - подчеркнул президент.

"Без всяких административных окликов нужно терпеливо и настойчиво работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", - считает Путин.