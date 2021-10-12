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12.10.2021 17:07
Рубрика: Власть

Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Прививки спасут людей от заражения и тяжелого течения коронавируса, нужно объяснять это людям, заявил президент на встрече в Кремле с депутатами восьмого созыва Госдумы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Видеотрансляция: Встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы нового созыва

Во многих регионах идет рост заражения, заметил Владимир Путин и призвал увеличить темпы вакцинации. Депутатов он попросил вести просветительскую работу, выступать в СМИ. "Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это очень важно", - подчеркнул президент.

"Без всяких административных окликов нужно терпеливо и настойчиво работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", - считает Путин.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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