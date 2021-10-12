Путин: Проекты ГД должны быть увязаны с национальными целями развития

Президент России Владимир Путин призвал новый состав Госдумы работать с учетом национальных целей развития.

В ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва он отметил, что за каждым народным избранником стоят чаяния граждан и их надо учитывать в будущих законопроектах. "Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага", - заявил президент.

"Вы сами видите, что результат гораздо выше, когда мы объединяем административные, финансовые, общие ресурсы, причем от муниципалитетов и регионов до федерального уровня", - добавил Путин.