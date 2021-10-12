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12.10.2021 10:11
Рубрика: Общество

Путин заявил об общей задаче всех стран по охране природы

Текст: Кира Латухина
Под экологической законодательной защитой находится свыше четверти сухопутной части России, заявил президент в видеообращении к участникам сессии Конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии. Вопрос сохранения природы - дело всех государств, всего человечества, подчеркнул он.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Задачи сохранения природы и рачительного использования ресурсов как никогда актуальны, ведь деятельность человека, бурное развитие технологий, промышленности, сельского хозяйства часто негативно влияют на экологию и климат, отметил Владимир Путин. Он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере. "Мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами", - заверил президент.

Фото: iStock
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У России уникальный, богатейший природный потенциал, необходимый для жизнеобеспечения планеты, и задачи сохранения биоразнообразия для нашей страны - безусловный приоритет. "Стараемся решать их ответственно, последовательно и системно", - рассказал Путин. Причем государственные институты, бизнес, гражданское общество действуют здесь как партнеры.

В России реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, где уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, укреплению системы особо охраняемых природных территорий. "Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. Всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25 процентов сухопутной части России", - сообщил Путин. К 2024 году есть планы создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий, объявил он.

Защита редких видов фауны и флоры гарантируется в РФ на государственном уровне. "И принимаемые меры дают ощутимый результат", - оценил президент. Выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, амурского тигра. Работа будет продолжена, в том числе в координации с зарубежными партнерами, заверил он. В сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума пройдет второй Международный форум по сохранению популяции тигра, и Путин пригласил к участию представителей всех стран ареала этих редких хищников.

"Благодаря колоссальной поглощающей способности российских лесов наша страна вносит весомый вклад в решение глобальных экологических, климатических проблем, способствует реальному сохранению биоразнообразия", - продолжил президент. На долю России приходится 20 процентов мировых запасов леса. "И мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов", - заявил Путин.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Проведение конференции подтверждает, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной, считает российский лидер. "Это дело всех государств, без преувеличения всего человечества", - пояснил он. Наша страна полностью поддерживает идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем острым вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов - с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу, при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью. Важно учитывать и национальные приоритеты, специфику каждого государства, уделять повышенное внимание потребностям развивающихся и наименее развитых стран, подчеркнул Путин.

Сейчас идет согласование Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, в работе участвуют и российские эксперты. "Выступаем за то, чтобы программа содержала конкретные идеи и предложения в сфере защиты биоразнообразия, способствовала восстановлению глобального экологического баланса", - заключил президент.

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