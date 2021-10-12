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12.10.2021 09:08
Рубрика: Общество

Больше 20 тысяч москвичей сделали ЭКГ на кардиокреслах в центрах госуслуг

Текст: Любовь Проценко
Сделать электрокардиограмму всего за 1 минуту можно в 25 центрах госуслуг. Уже больше 22 тысяч человек сняли ЭКГ в офисах "Мои Документы".
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пилотный проект по кардиомониторингу в 25 центрах госуслуг реализуется Московским центром инновационных технологий в здравоохранении совместно с российской компанией "CardioQVARK". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Мы создаем для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах "Мои Документы" - кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за 1 минуту. Результат горожане могут увидеть в электронной медкарте, а в случае отклонений также приходит СМС с рекомендацией обратиться к врачу. За весь период более 22 тысяч человек проверили свое сердце. Раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения".

Наиболее востребовано исследование в центрах госуслуг у москвичей в возрасте от 30 до 40 лет, причем оборудование популярно как у мужчин, так и у женщин. А свыше 1800 тысяч обследований проведено жителями старше 70 лет. Чаще всего проверяют сердце на кардиокреслах жители районов Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.

Для того, чтобы воспользоваться устройством, на экране необходимо ввести номер полиса ОМС и следовать простой инструкции. По итогам измерения кардиограмма в виде медицинского документа поступит в электронную медкарту, будет доступна вам, вашему терапевту и профильным специалистам.

С помощью кардиокресла можно выявить мерцательную аритмию, повышающую риск возникновения инсульта в пять-шесть раз и риск сердечной недостаточности в три раза.

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Кроме того, во всех столичных центрах госуслуг размещены тонометры для измерения артериального давления. А в 69 офисах можно пройти медицинское обследование с помощью современного диагностического комплекса.

Напомним, что 29 сентября, во Всемирный день сердца, прошла акция, цель которой - привлечь внимание горожан к рискам развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Жители делали кардиограмму в центрах госуслуг и получали билеты на паблик-ток с врачом-кардиологом. В этот день почти 500 москвичей проверили сердце с помощью кардиокресла.

Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

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