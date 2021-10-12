Денис Проценко: Коронавирус перешел в наступление

Главный врач 40-й московской больницы Денис Проценко заявил о резком росте количества больных COVID-19 в "красной зоне".

"Вирус снова перешел в наступление", - заявил в своем Telegram-канале главврач "Коммунарки". Главной причиной роста заболеваемости Денис Проценко считает малый процент вакцинированных. По его оценке, единственная верная тактика на данный момент - оперативно прервать цепочку заражений.

"Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека", - отметил Денис Проценко.