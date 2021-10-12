Депутаты воронежской облдумы приняли более полутора тысяч обращений

Вопросы социального обеспечения и ЖКХ больше всего волновали жителей региона в третьем квартале года. Об этом говорит статистика обращений граждан в заксобрание Воронежской области.

За три месяца депутаты получили более полутора тысяч заявлений - через общественные приемные в Парламентском центре и в избирательных округах, региональную партийную приемную и сайт облдумы, а также по почте. Из-за "антиковидных" ограничений общение с гражданами проходит дистанционно.

Больше всего вопросов касалось социальной сферы, на втором месте - ЖКХ и развитие экономики. Далее с большим отрывом следуют обращения, связанные с нарушениями правопорядка.

- Общественные приемные депутатов - это одна из площадок, где любой гражданин может рассчитывать на помощь. Особенно важно оказывать такую помощь в условиях пандемии, когда многие оказались один на один со своей проблемой. Несмотря на ряд ограничений, мы смогли усилить работу приемных. Хорошо показал себя формат дистанционных обращений и электронная приемная областной думы. Каждое заявление в адрес депутата оперативно прорабатывают с юристами, чтобы решение вопроса было максимально эффективным и адресным, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Направить обращение в адрес своего депутата можно письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или через электронную приемную на сайте регионального парламента. Необходимо внимательно заполнять регистрационную форму, задавать вопросы четко и корректно. Для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8 (473) 277-93-13. Письменный ответ на все вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.