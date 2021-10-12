Двое приезжих отобрали у москвича на улице банковские карты и телефон

Нападение произошло ночью в Таганском районе, в центре Москвы. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что двое17-летних приезжих подошли к 33-летнему жителю столицы и силой повели его за угол одного из зданий. Они стали наносить ему удары в голову и по ногам, а затем забрали портмоне с банковскими картами, телефон, украшения и скрылись.

Их задержали сотрудники уголовного розыска Москвы совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по Таганскому району. Задержанные взяты под стражу. По статье УК РФ "Грабеж" им грозит лишение свободы на срок до семи лет.