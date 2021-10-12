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12.10.2021 09:46
Рубрика: Экономика

В Мосгазе рассказали, чем полезен чат-бот газовиков для населения

Текст: Ирина Огилько

На чат-бот столичных газовиков поступило 10 тысяч обращений с момента запуска сервиса в Telegram-канале.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, бот сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера - за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста.

Отзыв можно сопроводить фото, видео или голосовым сообщением. А ещё с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, в какое время удобнее его принять.

Чат-бот особенно удобен в период дополнительной внеплановой проверки, которая стартовала в начале октября. Можно не только узнать дату проверки, но и подписаться на уведомления о ней. А также узнать, пришел к вам в квартиру сотрудник Мосгаза или мошенник, выдающий себя за специалиста.

Напомним, что у специалиста Мосгаза всегда есть при себе удостоверение с голограммой, Ф.И.О. сотрудника и датой действия документа. Слесарь одет в форму темно-синего цвета, на спине оранжевая кокетка с названием предприятия. Специалист всегда ходит на проверки один и не предлагает установить дополнительное оборудование. Если сомневаетесь, можно позвонить по телефону 104 и выяснить, стоит ли за дверями квартиры специалист Мосгаза или мошенник, выдающий себя за него.

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