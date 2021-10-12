Минимальная пенсия у москвичей повысится в 2022 году

Экономика столицы успешно восстанавливается. По абсолютному количеству показателей она не только компенсировала спад 2020 года, но и превзошла уровень нормального 2019-го. Такой вывод сделан на заседании президиума правительства Москвы, где обсуждался прогноз экономического развития города на 2022-2024 годы. Это позволило властям принять проект бюджета Москвы, в основе которого на три года заложен ежегодный рост доходов по 5,2-5,6%. А главное - сохранен социальный характер бюджета, в котором в 2022-м 1,9 млрд из 3,2 млрд рублей или 53% доходов планируется направить на здравоохранение, образование, культуру и спорт. Это на 8,4% больше, чем в текущем году и в 2,2 раза выше ожидаемого уровня инфляции.

Крупнейшей городской программой по прежнему останется "Столичное здравоохранение" - на его развитие заложено 499,2 млрд или почти на 33 млрд больше, чем в 2021-м. Эти средства пойдут на обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Такие лекарства будут получать, в частности, онкобольные с десятью самыми распространенными видами рака, на которые приходится 90% этих заболеваний. Расширен так же перечень бесплатных препаратов для больных ревматизмом, ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, красной волчанкой, глаукомой и катарактой.

Еще 564,5 млрд рублей выделено на меры соцподдержки горожан, что на 6,1% больше, чем в этом году. Из них 75,6 млрд рублей будет направлено на прямые денежные выплаты семьям с детьми, 193,9 млрд рублей - старшему поколению москвичей, из которых 169,7 млрд пойдет на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам.

Напомню, такие доплаты, которые сейчас в среднем составляют 6,3 тысячи рублей, в городе получают 2,1 миллиона неработающих московских пенсионеров. Минимальная пенсия у них в настоящее время составляет 20 222 рубля, а с Нового года она станет почти на 1000 рублей больше - 21 193 рубля.

На финансирование льгот по оплате коммуналки планируется потратить 25,5 млрд рублей. Льготами и субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг пользуются порядка 4 миллионов жителей столицы. 147 млрд рублей в бюджете запланировано на обеспечение льготникам бесплатного проезда на всех видах городского общественного транспорта, включая железнодорожный не только в Москве, но и Подмосковье. 8,4 млрд рублей город направит на приобретение нуждающимся санаторно-курортных путевок, что позволит обеспечить ими, как и в текущем году, 245 тысяч москвичей.