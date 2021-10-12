Новости

На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы 19:28
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи 19:03
Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ 19:01
Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым 18:42
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21 18:20
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году 18:14
Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 18:14
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 18:09
Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку 18:08
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 18:05
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации 18:02
Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева 17:59
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году 17:55
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского

Текст: Иван Петров
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве полицейским удалось задержать 50-летнего мужчину, чей поступок не поддается логичному объяснению. Злоумышленник явился в отдел полиции по району "Преображенское" и попытался с оружием пройти через контрольно-пропускной пункт.
СК: Задержанные за жестокую драку в метро оказали сопротивление полиции

"Вечером 12 октября мужчина зашел на КПП дежурной части ОМВД России по району Преображенское, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции", - сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

Отмечается, что произвести выстрел подозреваемому не удалось, поскольку его действия "были своевременно пресечены". Нападавший был обезврежен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное заключение.

"В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение СК России для проведения с ним необходимых следственных действий", - заключили в следственном ведомстве. Мотивы нападавшего устанавливаются.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой