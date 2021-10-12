На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского

В Москве полицейским удалось задержать 50-летнего мужчину, чей поступок не поддается логичному объяснению. Злоумышленник явился в отдел полиции по району "Преображенское" и попытался с оружием пройти через контрольно-пропускной пункт.

"Вечером 12 октября мужчина зашел на КПП дежурной части ОМВД России по району Преображенское, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции", - сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

Отмечается, что произвести выстрел подозреваемому не удалось, поскольку его действия "были своевременно пресечены". Нападавший был обезврежен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное заключение.

"В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение СК России для проведения с ним необходимых следственных действий", - заключили в следственном ведомстве. Мотивы нападавшего устанавливаются.